Após decepção em Wimbledon, Marcelo Melo foca torneios de preparação para US Open

Após ser eliminado de forma precoce em Wimbledon - caiu na segunda fase, antes das oitavas de final -, o tenista brasileiro Marcelo Melo foca a sua preparação para a disputa do quarto e último Grand Slam da temporada: o US Open, em Nova York, que acontecerá a partir do final de agosto. Para isso, o mineiro e seu parceiro de duplas, o polonês Lukasz Kubot, já estão nos Estados Unidos para a sequência de torneios em quadra rápida no circuito profissional.

+ Serena Williams alega ser discriminada após mais um teste antidoping 'surpresa'

O ATP 500 de Washington, na capital norte-americana, dá início na próxima semana a esta série de competições. Vice-campeões em 2017, Marcelo Melo e Lukasz Kubot deverão estrear na segunda-feira. Logo em seguida, entre 6 e 12 de agosto, a dupla disputa o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, e depois volta aos Estados Unidos para o Masters 1000 de Cincinnati, de 12 a 18 do mesmo mês.

O Masters 1000 no Canadá é disputado, alternadamente, entre as cidades de Montreal e Toronto. No ano passado, em Montreal, Marcelo Melo e Lukasz Kubot pararam nas oitavas de final. Em Cincinnati, chegaram até nas semifinais.

Estes três torneios antecedem e servem de preparação para o US Open, que será realizado entre 27 de agosto e 9 de setembro. "Washington marca o começo dessa sequência em quadras rápidas, que iniciamos agora e segue até o final do ano", afirmou Marcelo Melo, que antes de viajar para os Estados Unidos treinou em Belo Horizonte.

Em 2018, até agora, o brasileiro e Lukasz Kubot conquistaram dois títulos: o ATP 250 de Sydney, na Austrália, e o ATP 500 de Halle, na Alemanha. No ranking individual de duplas, Marcelo Melo ocupa atualmente a 10.ª colocação, com o polonês em nono.

Já no ranking de duplas em 2018, Marcelo Melo e Lukasz Kubot estão na oitava colocação, com 2.190 pontos. Ao final da temporada, as oito melhores parcerias avançam para a disputa do ATP Finals, encerrando o ano.