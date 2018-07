Após decepção na Austrália, Nadal decide jogar em Buenos Aires

O espanhol Rafael Nadal recebeu um convite e vai defender seu título do Torneio de Buenos Aires na próxima semana, confirmou a organização do ATP 250 argentino, disputado em quadras de saibro. Assim, ele tentará repetir a conquista do ano passado, assegurada com uma vitória sobre o local Juan Monaco na decisão.

"As vezes em que joguei na Argentina foram especiais e cheias de boas recordações porque o público é o mais singular que há no mundo", afirmou Nadal, em comunicado divulgado pelos organizadores do torneio.

Quinto colocado no ranking mundial, o espanhol de 29 anos foi eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália ao perder para o compatriota Fernando Verdasco.

"Pedi este convite após o resultado ruim em Melbourne e espero que Buenos Aires seja, mais uma vez na minha carreira, o início de uma temporada de bom rendimento", acrescentou o dono de 14 títulos dos torneios do Grand Slam.

Com Nadal, a relação de participantes do ATP 250 contará com quatro jogadores que nesta semana figuram entre os 12 primeiros do ranking. Os outros são o também espanhol David Ferrer (número 6 do mundo), o francês Jo-Wilfried Tsonga (9) e o norte-americano John Isner (12).