Após decepção no Rio-2016, Serena desiste de Cincinnati e pode perder liderança

Após decepcionar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a norte-americana Serena Williams anunciou nesta segunda-feira que não disputará o Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Uma lesão no ombro direito impede a número 1 do mundo de retomar as competições no circuito.

"Estou muito decepcionada por não por competir em Cincinnati. Estava ansiosa para defender meu título. Mas a inflamação no ombro continua a ser um desafio", disse a líder do ranking, que não chegou a brigar por medalhas no Rio de Janeiro. "Espero poder voltar às quadras o mais rápido possível."

Sem poder defender o título conquistado no ano passado, Serena corre o risco de perder a liderança do ranking da WTA. Para tanto, a alemã Angelique Kerber precisa faturar o troféu que a norte-americana já levou seis vezes na carreira. Se Kerber conseguir chegar ao título, vai desbancar Serena da ponta, o que não acontece há 183 semanas.

No Rio de Janeiro, Serena era considerada a grande favorita. Não apenas por ser a número 1, mas também por jogar no piso duro, que é sua especialidade. Mas ela caiu nas oitavas de final na chave de simples. Nas duplas, foi ainda pior ao lado da irmã Venus Williams. Elas foram eliminadas logo na estreia.