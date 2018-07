Após derrota no quali, Monteiro entra na chave de Kitzbühel como 'lucky loser'

Após ser derrotado na rodada final do qualifying de Kitzbühel, no domingo, Thiago Monteiro contou com a sorte nesta segunda-feira. Em razão da desistência do argentino Federico Delbonis, o tenista do Brasil ganhou vaga na chave principal do torneio austríaco, de nível ATP 250.

Na chave principal, Monteiro vai encarar o argentino Renzo Olivo, atual 118º do ranking, nesta terça-feira. Eles nunca se enfrentaram no circuito profissional. Em nível challenger, o argentino tem vantagem de três vitórias e uma derrota contra Monteiro, 110º do mundo.

No quali, Monteiro estreou vencendo o francês Paul-Henri Mathieu. Mas caiu diante do argentino Facundo Bagnis por 2 sets a 1, no domingo. Com a derrota, perdeu a chance de entrar na chave principal. Porém, nesta segunda, contou com a desistência para ser aceito no torneio como "lucky loser".

Se vencer na rodada de abertura da chave principal, Monteiro poderá fazer um duelo brasileiro na segunda rodada. Isso porque Rogério Dutra Silva enfrentará o argentino Horacio Zeballos logo abaixo na chave. Se os dois vencerem seus confrontos, o "clássico" nacional será confirmado no saibro do torneio austríaco.

Outro brasileiro na chave é Thomaz Bellucci. Nesta segunda, ele venceu na estreia o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 a 1. Seu próximo adversário vai sair do confronto de alemães entre Jan-Lennard Struff, cabeça de chave número seis, e Tommy Haas, convidado da organização.