Após derrota para Bélgica, Brasil vai enfrentar Barbados no Zonal da Davis

Depois da dura derrota para a Bélgica no fim de semana passado, o Brasil conheceu nesta quarta-feira seu próximo adversário na Copa Davis. O time nacional vai encarar a equipe de Barbados nos dias 13 e 14 de setembro deste ano, novamente diante de sua torcida, pelo Zonal. Se vencer, voltará a disputar a fase qualificatória, no início de 2020.

O adversário foi definido por sorteio, assim como o local do confronto. Por ser mandante do duelo, o Brasil terá a opção de escolher a cidade, o tipo de quadra e a superfície para o duelo. Como aconteceu no fim de semana, a série melhor de cinco jogos será disputada numa sexta-feira e num sábado, em partida de melhor de três sets.

Para este confronto, o Brasil terá um novo capitão na equipe. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) ainda não definiu o nome, mas garantiu que o fará até estes jogos de setembro. João Zwetsch deixou o cargo após a decepcionante derrota do Brasil para a Bélgica por 3 a 1, em Uberlândia. O time da casa era favorito em razão dos seguidos desfalques dos rivais.

A derrota inesperada fez a pressão aumentar sobre o time e o capitão, que alegou que já estava planejando sua saída após nove anos exercendo a função. Por enquanto, a CBT não sinalizou quem seriam os favoritos para assumir o cargo.

Será o primeiro confronto entre Brasil e Barbados na Copa Davis. Sem tradição na competição e também na modalidade, o futuro adversário dos brasileiros nunca disputou o Grupo Mundial, que reúne a elite do torneio, e perdeu todos os jogos de 2018 - por 4 a 0 nas três séries que disputou.

O modesto time conta com apenas um tenista somando pontos no ranking. Darian King é o 161º do mundo em simples, à frente de brasileiros como Thomaz Bellucci (221º), e 215º nas duplas. Entre os demais integrantes da equipe de Barbados em seus últimos confrontos estão Matthew Foster-Estwick, Haydn Lewis e Xavier Lawrence, todos sem pontuação na ATP no momento.