Após derrotar Roger Federer, Bellucci perde de Tsonga

O número 1 do Brasil vinha de grande vitória sobre Federer, protagonista do Gillette Federer Tour, série de exibições realizadas em São Paulo de quinta até domingo. Bellucci vencera o suíço por 2 sets a 1, na noite passada, em meio à animação da torcida, empolgada pela primeira partida do suíço no Brasil. O brasileiro fará mais um jogo no evento, no domingo, contra o espanhol Tommy Robredo, às 16 horas.

Tsonga, por sua vez, fará uma das partidas mais aguardadas do Tour. Atual número 8 do mundo, ele vai duelar contra Federer neste sábado, às 21h30. O jogo será precedido do confronto entre a norte-americana Serena Williams, número três do mundo, e a bielo-russa Victoria Azarenka, atual líder do ranking da WTA.

Em sua segunda exibição no Ibirapuera, Bellucci teve um início equilibrado contra Tsonga. Cada tenista teve trabalho para confirmar seus serviços. Com 15 minutos de jogo, eles ainda empatavam em 1/1. O francês, porém, assumiu a dianteira do placar ao quebrar o saque do anfitrião no quarto game, fazendo 3/1. Contando com bom aproveitamento no primeiro serviço, o francês garantiu seu saque nos games seguintes e faturou o primeiro set.

Embalado, Tsonga começou melhor no segundo set e impôs nova quebra de saque ao brasileiro no segundo game. O francês chegou a abrir 3/0 antes de o tenista da casa marcar seu primeiro ponto na parcial.

Cada vez mais consistente, Tsonga passou a pressionar novamente o saque do brasileiro até faturar nova quebra de saque no oitavo game. Depois de desperdiçar um match point, o francês confirmou o favoritismo e assegurou a vitória em apenas 1 hora e 11 minutos de partida.