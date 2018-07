Após desembarque, Venus já treina em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - Maior estrela do Torneio de Florianópolis, único torneio da WTA a ser disputado no Brasil este ano, Venus Williams desembarcou na capital catarinense nesta sexta-feira e já fez seu primeiro treino nas quadras localizadas na sede da Federação Catarinense de Tênis.

A ex-número 1 desembarcou em Florianópolis por volta do meio-dia e foi recebida por fãs no Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Mesmo cansada, depois de 14 horas de voo, a norte-americana atendeu alguns torcedores e até brincou com um grande cartaz promocional do torneio que trazia uma foto sua no aeroporto.

"Encontrei minha primeira oponente no aeroporto! O placar está empatado. Ela conhece todos os meus movimentos", disse a tenista, em sua página no Twitter, após posar para fotos à frente do cartaz. Horas depois Venus já estava empunhando sua raquete nas quadras montadas diante da Avenida Beira-Mar.

Venus concederá entrevista coletiva neste sábado durante o sorteio da chave da competição. A tenista, atual número 21 do mundo e dona de 7 títulos de Grand Slam, não confirmou se disputará também a chave de duplas. O Torneio de Florianópolis terá início neste domingo.