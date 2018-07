Após desistência de parceiro, Bellucci já mira Gstaad

Com isso, Bellucci volta suas atenções para o Torneio de Gstaad, onde terá a responsabilidade de defender o título conquistado no ano passado. "Infelizmente são situações que acontecem. Aproveitei para treinar e amanhã (sexta) sigo para Gstaad. Vai ser bom chegar antes, terei três dias para me adaptar e preparar para o torneio", declarou.

A competição começa na segunda feira e Bellucci fez questão de ressaltar que foi lá também que ele conquistou seu primeiro título no circuito da ATP, em 2009. "Tenho uma relação muito especial com Gstaad. Foi lá que conquistei meu primeiro título e que venci novamente no ano passado. Me sinto muito bem jogando lá e vou com tudo", disse.