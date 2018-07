Após desistência de seu adversário, Ferrer avança sem jogar em Miami

MIAMI - David Ferrer nem entrou em quadra ainda e já está na terceira rodada do Masters 1000 de Miami. O espanhol, que estrearia direto na segunda rodada, por ser "bye", não precisou suar nesta sexta-feira para avançar na competição, por causa da desistência do russo Dmitry Tursunov, com problema estomacal.

Terceiro cabeça de chave, Ferrer agora aguarda o confronto entre o italiano Fabio Fognini e o francês Michael Llodra para conhecer enfim seu adversário de estreia no torneio norte-americano.

Enquanto o espanhol avançava com facilidade em Miami, o alemão Tommy Haas sofria para vencer sua primeira partida. O ex-Top 10 precisou de três sets para superar o holandês Igor Sijsling por 6/0, 5/7 e 6/3. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o russo Nikolay Davydenko e o ucraniano Alexandr Dolgopolov.

O japonês Kei Nishikori teve menos trabalho para vencer em sua estreia. Ele bateu o romeno Victor Hanescu por duplo 6/3. Na sequência, ele vai enfrentar o belga Xavier Malisse, que despachou o francês Jeremy Chardy por 6/3 e 6/2. Também avançaram nesta sexta o esloveno Grega Zemlja e o austríaco Jurgen Melzer.