Após desistir de Brisbane, Nadal joga exibição e perde de Kyrgios

Rafael Nadal disputou nesta segunda-feira o seu primeiro jogo em 2019 e apenas o seu segundo desde que abandonou a semifinal do US Open, no início de setembro. Num evento de exibição em Sydney, na Austrália, o número dois do mundo foi derrotado pelo local Nick Kyrgios por 2 a 1, com parciais de 4/0, 3/4 e 5/3.

O torneio, chamado de Fast 4 Tennis, conta com formato mais rápido nos sets, mais curtos. O tie-break vai apenas até o quinto ponto. "Bem, o primeiro set foi rápido", brincou Nadal, ao comentar seu desempenho na primeira parcial. Ele não venceu sequer um game. Mas exibiu melhor performance na segunda e no desempate.

Nadal competiu normalmente, sem demonstrar qualquer sinal de dor. Havia expectativa por parte da torcida porque o espanhol desistiu de disputar o Torneio de Brisbane, em que jogaria suas primeiras partidas oficiais da nova temporada. Ele alegou que queria evitar desgaste físico às vésperas do Aberto da Austrália.

Antes, jogara outro torneio de exibição, o Mubadala World Tennis Championship, nos Emirados Árabes Unidos. Lá, perdeu do sul-africano Kevin Anderson e, em seguida, desistiu de jogar o confronto que valia o terceiro lugar da disputa. Na sequência, desistiu de Brisbane.

Naturalmente, Nadal virou motivo de preocupação para os organizadores do primeiro Grand Slam da temporada, com início da chave principal no dia 14, em Melbourne. Porém, ele tratou de desfazer qualquer desconfiança em relação a sua condição física nesta segunda. Além de jogar contra Kyrgios, disputou um jogo de duplas, ao lado do canadense Milos Raonic. Espanhol e canadense venceram os locais John Millman e o próprio Kyrgios por 4/1, 1/4 e 5/4.