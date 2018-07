Após desistir de giro asiático, Serena define início da temporada 2017

Após cogitar o abandono do restante da temporada 2016, Serena Williams definiu como começará seu ano de 2017. A norte-americana vai abrir a próxima temporada jogando o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. A competição é preparatória para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do calendário.

A presença de Serena em Auckland foi confirmada nesta terça-feira pelos organizadores. Anteriormente, Serena já havia informado que não disputaria a Copa Hopman, que costuma participar como preparação para o início da temporada.

Na semana passada, Serena anunciara que desistira de disputar os Torneios de Wuhan e Pequim, eventos de nível Premier do circuito profissional, que fazem parte desta reta final de 2016 em seu calendário. Atual vice-líder do ranking mundial, ela alegou um persistente problema no ombro direito como justificativa para não atuar nesta competições na China.

Serena havia informado que iria focar em sua recuperação visando a disputa do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, no próximo mês, em Cingapura. Dona de 22 títulos de Grand Slam, ela luta para recuperar a sua melhor condição física após ter perdido a liderança do ranking mundial para a alemã Angelique Kerber, que coroou a condição de nova líder do ranking com o título do último US Open.