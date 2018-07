Após eliminação em Montecarlo, Rafael Nadal vence em Barcelona

BARCELONA - O espanhol Rafael Nadal não teve vida fácil, mas confirmou o seu favoritismo na estreia do Torneio de Barcelona, nesta quarta-feira, ao bater o seu compatriota Albert Ramos por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Principal favorito ao título do ATP 500 realizado em piso de saibro, o atual líder do ranking mundial vinha de eliminação nas quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo e agora precisou jogar uma hora e 56 minutos para avançar às oitavas de final.

Com o triunfo, Nadal se credenciou para encarar na próxima fase o croata Ivan Dodig, que nesta quarta derrotou o espanhol Feliciano López por 6/1 e 6/4. Embora tivesse pela frente apenas o atual 103º colocado do ranking mundial, o tenista número 1 do mundo precisou suar muito para estrear com vitória neste duelo já válido pela segunda rodada em Barcelona.

No primeiro set, os dois jogadores não aproveitaram nenhuma das duas chances de quebra de saque que cada um teve e a disputa foi ao tie-break, no qual Nadal deslanchou para fazer 7/2. Já na segunda parcial, Ramos voltou a ter dois break points a favor, mas Nadal voltou a se salvar e, ao ser feliz na única oportunidade de quebra cedida pelo rival, abriu vantagem para depois liquidar o confronto em 6/4.

FERRER DECEPCIONA

Segundo cabeça de chave em Barcelona, algoz de Nadal em Montecarlo na semana passada e um dos maiores especialistas em saibro do circuito profissional, David Ferrer decepcionou a torcida local nesta quarta-feira ao ser eliminado já em sua estreia na competição. Ele foi superado pelo russo Teymuraz Gabashvili, que ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Curiosamente, o quinto colocado do ranking mundial caiu pelo segundo ano consecutivo diante de um tenista da Rússia em Barcelona. Em 2013, Dmitry Tursunov foi o algoz do espanhol, que nesta quarta conseguiu aproveitar apenas uma de oito chances de quebrar o saque de Gabashvili. Já o atual 55º jogador da ATP foi feliz ao converter quatro de oito break points e ainda exibiu força no fundo de quadra ao variar bastante os golpes no fundo de quadra, obrigando Ferrer a correr muito.

Com o surpreendente triunfo sobre Ferrer, Gabashvili foi às oitavas de final e terá pela frente outra surpresa desta edição do Torneio de Barcelona. Trata-se do espanhol Inigo Cervantes, que veio do qualifying da competição e na segunda rodada eliminou Tursunov com uma vitória de virada, com parciais de 5/7, 6/0 e 6/3.

Outros dois espanhóis que se garantiram nas oitavas de final foram Nicolás Almagro, sexto cabeça de chave, e Albert Montanes. O primeiro deles avançou ao superar o eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 0, com 7/5 e 7/6 (7/4). Já Montanes derrotou o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 7/6 (7/5) e 6/3.

Outro tenista que fez bonito nesta quarta-feira em Barcelona foi o colombiano Santiago Giraldo. Após aplicar um "pneu" (6/0) no primeiro set do jogo contra o italiano Fabio Fognini, terceiro cabeça de chave, ele contou com a desistência do rival quando liderava a segunda parcial por 4/0.