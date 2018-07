Após eliminação no Aberto da Austrália, Bruno Soares mira tetra no Brasil Open

SÃO PAULO - A fraca campanha no Aberto da Austrália não abalou a confiança de Bruno Soares. Quase um mês após ser eliminado do Grand Slam, o tenista brasileiro quer voltar com tudo às competições na próxima semana, em São Paulo, e já mira o tetracampeonato nas duplas do Brasil Open, ao lado do austríaco Alexander Peya.

"A expectativa é muito positiva rumo ao tetra do Brasil Open. Venho de uma fase muito boa, 2013 foi o meu melhor ano e este ano começamos jogando muito bem. Estou invicto desde que o Brasil Open mudou para São Paulo. Jogo bem lá, aproveito a motivação da torcida. A confiança é grande para buscar o título", disse o mineiro, que venceu as últimas três edições, ao lado de Peya, do americano Eric Butorac e do compatriota Marcelo Melo.

Para Soares, a queda nas oitavas de final do Aberto da Austrália foi apenas um ponto fora da curva. A boa fase, acredita o duplista, será retomada em São Paulo. "Com certeza é o melhor momento da minha carreira. Os números falam por si só. Desde que me juntei ao Alex (Peya), a gente vem de uma série muito boa de resultados. Praticamente não tivemos nenhum momento de baixa, quase só momentos de alta", disse.

Depois da grande temporada em 2013, com direito à participação no ATP Finals, Bruno Soares aposta em ótimos resultados neste ano. "Espero e acredito que estou crescendo e que meu auge ainda está por vir", projetou.

O Brasil Open, torneio de nível ATP 250, será disputado entre os dias 22 de fevereiro e 2 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.