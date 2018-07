Após eliminação, Thomaz Bellucci sobe uma posição no ranking

O brasileiro acabou beneficiado pelo fato de ter conseguido defender os pontos obtidos no ano passado no ATP disputado na Costa do Sauipe, na Bahia, e pela queda do alemão Florian Mayer, que caiu da 35.ª para a 38.ª colocação. Os outros dois brasileiros que estão no top 100 também alteraram as suas posições. Ricardo Mello passou de 78.º para 80.º, enquanto Marcos Daniel subiu de 94.º para 93.º.

Já no top 10, a única novidade desta segunda-feira no ranking foi a volta do austríaco Jurgen Melzer para a décima colocação. Ele retomou o posto perdido na semana passada para o russo Mikhail Youzhny, que retorna para a 11.ª posição.

A liderança do ranking segue com o espanhol Rafael Nadal, disparado no topo com 12.390 pontos, enquanto o suíço Roger Federer é o segundo colocado, com 7.965, seguido de perto pelo sérvio Novak Djokovic, o terceiro com 7.880. Campeão do Torneio de Roterdã no último domingo, o sueco Robin Soderling se manteve com os mesmos 5.955 pontos da semana passada, pois já havia sido vencedor do ATP holandês em 2010.

Já a revelação canadense Milos Raonic, de 20 anos, foi o destaque do top 100 nesta segunda-feira graças ao surpreendente título do Torneio de San Jose, nos Estados Unidos. Após bater na decisão o espanhol Fernando Verdasco, nono colocado do mundo, ele subiu 25 posições e passou a ser o novo 59.º do ranking da ATP.

Os melhores do ranking da ATP, em 14 de fevereiro:

1.º - Rafael Nadal (ESP), 12.390 pontos

2.º - Roger Federer (SUI), 7.965

3.º - Novak Djokovic (SER), 7.880

4.º - Robin Soderling (SUE), 5.955

5.º - Andy Murray (GBR), 5.760

6.º - David Ferrer (ESP), 4.570

7.º - Tomas Berdych (RCH), 4.320

8.º - Andy Roddick (EUA), 3.325

9.º - Fernando Verdasco (ESP), 3.140

10.º - Jurgen Melzer (AUT), 2.865

11.º - Mikhail Youzhny (RUS), 2.710

12.º - Gael Monfils (FRA), 2.560

13.º - Nicolas Almagro (ESP), 2.320

14.º - Ivan Ljubicic (CRO), 2.145

15.º - Stanislas Wawrinka (SUI), 2.125

16.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.975

17.º - Mardy Fish (EUA), 1.956

18.º - Sam Querrey (EUA), 1.860

19.º - Viktor Troicki (SER), 1.670

20.º - David Nalbandian (ARG), 1.655

36.º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.150

80.º - Ricardo Mello (BRA), 622

93.º - Marcos Daniel (BRA), 564

126.º - João Souza (BRA), 444

163.º - Rogério Dutra da Silva (BRA), 337

186.º - Thiago Alves (BRA), 289