Após eliminar Cilic, Monfils cai diante de argentino e dá adeus ao Rio Open

Considerado a principal atração desta edição do Rio Open, Gael Monfils não conseguiu manter o embalo que ganhou após eliminar o croata Maric Cilic, atual terceiro colocado do ranking mundial, e deu adeus na noite desta sexta-feira ao ATP 500 realizado em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro. O tenista francês foi derrotado pelo argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em confronto válido pelas quartas de final da competição.

Apelidado de "showman" no circuito profissional pela sua irreverência e também pela habilidade para executar com eficiência golpes arriscados, o veterano de 31 anos que já ocupou o sexto lugar da ATP não resistiu ao eficiente jogo de Schwartzman no piso lento do Rio Open e foi superado em apenas 1h23min de confronto nesta sexta.

Hoje na 39ª posição do ranking mundial, Monfils até chegou a quebrar o saque do atual 23º tenista do mundo por duas vezes ao aproveitar os únicos dois break points cedidos pelo argentino em toda partida, mas o seu adversário foi feliz em quatro de sete oportunidades de ganhar games no serviço do francês para encaminhar o seu triunfo em sets diretos.

Com a vitória desta sexta, Schwartzman avançou às semifinais deste sábado e terá como próximo adversário o surpreendente chileno Nicolás Jarry, de 22 anos, que derrubou o terceiro favorito em sequência na sua campanha. No primeiro jogo desta sexta na capital fluminense, o atual 94º colocado do ranking eliminou o uruguaio Pablo Cuevas, 33º da ATP e campeão do Rio Open em 2016, com parciais de 7/5 e 6/3.

Antes disso, o jovem sul-americano havia despachado os espanhóis Guillermo Garcia-Lopez e Albert Ramos-Viñolas, quarto tenista na lista de favoritos ao título.

A outra semifinal da chave de simples do Rio Open também está programada para ser definida na noite desta sexta. O vencedor do duelo entre o espanhol Fernando Verdasco e o austríaco Dominic Thiem vai encarar na próxima fase o ganhador da partida entre o italiano Fabio Fognini e o esloveno Aljaz Bedene.