Após eliminar favorita, Ivanovic cai nas quartas de final em Dubai

Ivanovic não conquista um título desde que se sagrou campeã do Torneio de Tóquio, em setembro de 2014. Desde então disputou apenas uma final e acumulou tropeços inesperados, diante de rivais em situação inferior no ranking.

Atual número 17 do mundo, a sérvia poderia encerrar o jejum nesta semana, tirando vantagem da queda precoce de diversas favoritas. Na fase de quartas de final, ela era a única integrante do Top 20 em quadra. No entanto, não resistiu a Barbora Strycova e se despediu antes das semifinais.

A tenista da República Checa vai enfrentar agora a francesa Caroline Garcia, que avançou ao superar a alemã Andrea Petkovic por 6/3 e 6/4. A outra semifinal terá a italiana Sara Errani e a ucraniana Elina Svitolina. Errani passou pela norte-americana Madison Brengle por 4/6, 6/1 e 6/4. Svitolina, por sua vez, eliminou outra tenista dos Estados Unidos. Venceu Coco Vandeweghe por 6/4, 1/6 e 6/2.