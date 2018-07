Após eliminar favorito, Ricardo Mello é derrotado em Belgrado

BELGRADO - Um dia depois de surpreender o norte-americano John Isner em sua estreia no Torneio de Belgrado, o brasileiro Ricardo Mello acabou eliminado, nesta quarta-feira, do ATP 250 sérvio ao cair diante do esloveno Blaz Kavic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em jogo válido pelas oitavas de final.

Caso vencesse, Mello teria grande chance de encarar o sérvio Novak Djokovic, tenista número 2 do mundo e cabeça de chave número 1 do torneio, nas quartas de final. Invicto no ano, Djokovic estreia nesta quarta diante do romeno Adrian Ungur na competição realizada em quadras de saibro.

Atualmente na 90.ª posição do ranking mundial, Mello superou o 29.º tenista do mundo e cabeça de chave número 5 na última terça-feira e, com isso, ganhou moral para obter novo triunfo, mas foi eliminado depois de uma hora e 54 minutos de jogo nesta quarta, naquele que foi o seu primeiro confronto com Kavic, o 85.º da ATP.

Depois de um dia inspirado contra Isner, Mello viu a qualidade do seu jogo cair diante do esloveno. Ele conseguiu vencer apenas 53% dos pontos que disputou quando usou o seu primeiro saque e aproveitou só três das oito chances que teve de quebrar o serviço do adversário, que foi feliz em cinco de 11 oportunidades de fazer o mesmo.