Após eliminar Murray, russo bate Raonic e encara Tsonga em semifinal

O jovem russo Daniil Medvedev segue se destacando no Torneio de Brisbane, nesta semana. Na quadra dura da competição australiana, de nível ATP 250, o tenista de 22 anos derrotou o canadense Milos Raonic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/4, em 2h09min de confronto.

Para vencer mais um duelo importante em Brisbane, Medvedev precisou contar o poderoso saque do rival, atual 18º do ranking. Raonic disparou nada menos que 29 aces. O canadense acertou 82% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. O russo anotou 12 aces.

Apesar de enfrentar o grande saque de Raonic, Medvedev obteve duas quebras de saque e salvou oito break points, terminando o jogo sem perder o seu serviço.

Atual 16º do mundo, o tenista russo havia sido o responsável pela eliminação do escocês Andy Murray na segunda rodada em sets diretos. Agora ele terá a oportunidade de derrubar outro ex-integrante do Top 10 do ranking.

Na semifinal, o russo vai encarar o experiente francês Jo-Wilfried Tsonga, de 33 anos. Nesta sexta, ele superou o jovem local Alex De Minaur por 6/4 e 7/6 (7/2). Tsonga tenta emplacar boa sequência de jogos após ficar afastado do circuito por oito meses em razão de uma contusão no joelho.

A outra semifinal terá o japonês Kei Nishikori e o francês Jeremy Chardy. Ambos confirmaram suas vagas nesta fase ainda na quinta-feira.