Após eliminar Nadal, Dolgopolov decepciona e perde de García-López em Queen's Após surpreender na estreia ao eliminar o favorito Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov foi derrotado por outro espanhol, bem menos cotado e fora da lista de cabeças de chave do Torneio de Queen''s, em Londres. O tenista da Ucrânia foi eliminado por Guillermo García-López, 34º do ranking, em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).