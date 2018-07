Após eliminar Nadal, Fognini perde de Andújar e cai nas quartas em Barcelona

O tenista da Itália vinha de sua segunda vitória seguida sobre Nadal, o "Rei do Saibro", dono de oito títulos no piso lento de Barcelona. Fognini também havia vencido o espanhol no Rio Open, em fevereiro. Nesta sexta-feira, contudo, ele caiu de rendimento em comparação ao duelo de quinta e não ofereceu maior resistência a Andújar.

Na semifinal, ele fará um confronto totalmente espanhol em Barcelona contra o experiente David Ferrer. O atual número 8 do mundo avançou nesta sexta ao superar o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/3 e 7/6 (8/5).

A outra semifinal terá o eslovaco Martin Klizan e o japonês Kei Nishikori, cabeça de chave número 1. Os dois precisaram vencer rivais da casa para seguirem na competição. Klizan despachou Tommy Robredo, outro experiente tenista e especialista em saibro, por 7/6 (7/5) e 6/4. Nishikori eliminou Roberto Bautista Agut em três sets.