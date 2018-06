Após eliminar Serena, Venus bate letã e vai às quartas em Indian Wells

Um dia após eliminar a irmã Serena Williams, Venus fez mais uma vítima em Indian Wells e embalou na quadra dura do torneio norte-americano. Na noite desta terça-feira, ela derrotou a letã Anastasija Sevastova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em 1h46min de confronto.

Número oito do mundo, Venus buscou a terceira vitória em Indian Wells apesar das oscilações no serviço. Foram nova duplas faltas, e apenas dois aces, o que lhe custou três quebras de serviço. Só não sofreu maior perigo porque obteve quatro quebras sobre a rival, atual 20ª do ranking.

Nas quartas de final, Venus Williams vai enfrentar a vencedora do duelo entre a convidada local Danielle Collins e a espanhola Carla Suárez Navarro. As duas tenistas vão se enfrentar ainda na noite desta terça.

Mais cedo, a checa Karolina Pliskova despachou a local Amanda Anisimova, que vinha sendo uma das sensações da competição, pelo placar de 6/1 e 7/6 (7/2). Anisimova, de apenas 16 anos e atual 149ª do mundo, havia eliminado a checa Petra Kvitova, dona de dois títulos de Wimbledon, na terceira rodada.

Pliskova, que foi número 1 do mundo no ano passado e hoje é a quinta colocada do ranking, vai enfrentar agora a japonesa Naomi Osaka, que avançou na disputa ao superar a grega Maria Sakkari pelo placar de 6/1, 5/7 e 6/1.