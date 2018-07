Após exibição, Djokovic já se vê pronto para encarar desafios de 2013

ABU DABI - Campeão do Torneio de Abu Dabi, neste sábado, Novak Djokovic afirmou que já se sente preparado para o início da temporada 2013, a partir da próxima semana. O sérvio, atual número 1 do mundo, espera repetir no ano que vem a boa regularidade exibida em 2012, quando foi finalista de três dos quatro torneios de Grand Slam.

Djokovic se disse pronto para a entrar em quadra nas competições oficiais após vencer o torneio exibição de Abu Dabi, ao superar o espanhol Nicolas Almagro na decisão. "Este é um evento de nível top, no qual todos queremos ver em que situação estamos, perto da nova temporada. Não é um torneio qualquer. Estamos todos competindo para vencer e para nos prepararmos para o ano seguinte", comentou o sérvio.

Apesar do caráter festivo, a competição costuma reunir os principais tenistas do circuito. E é utilizado como teste ao fim da pré-temporada, que tem início no fim de novembro. Para Djokovic, o maior teste deveria acontecer na semifinal, quando duelou com David Ferrer, atual número cinco do mundo. O sérvio, porém, venceu com facilidade, por 2 sets a 0.

Por outro lado, teve maior dificuldade neste sábado, diante de Almagro. Precisou de três sets para superar o espanhol. "Nico [Nicolas] jogou muito bem hoje. Estava batendo bem na bola e não me deu muito espaço. Se ele tivesse conquistado uma quebra de saque no primeiro set provavelmente a história do jogo seria diferente. Ele é um jogador muito perigoso", afirmou o sérvio.

Apesar da dificuldade, Djokovic disse ter se divertido na lotada quadra de Abu Dabi. "Eu adorei jogar esta partida. Foi um jogo muito apertado. E fiquei satisfeito com meu desempenho. Além disso, em jogos como esse você sempre tem espaço para interagir e brincar com o público".