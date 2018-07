Após exibição em São Paulo, Tommy Robredo quer jogar o Brasil Open SÃO PAULO - O espanhol Tommy Robredo continua sua escalada para se reabilitar no circuito profissional do tênis. Depois de ficar afastado das quadras por cerca de oito meses para se recuperar de problemas físicos, o atual número 114 do mundo passará pela América Latina e poderá incluir o Brasil Open em seu calendário na próxima temporada.