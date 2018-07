Após falhar em simples, Muguruza vai à final de duplas no Masters da WTA

Se durante toda a semana Muguruza vinha jogando uma vez por dia, intercalando as partidas de simples e duplas, neste sábado ela teve que entrar em quadra duas vezes. Demonstrando cansaço, levou a virada de Radwanska. Descansou um pouco e voltou para, junto com Suárez, vencer as checas Andrea Hlavackova e Lucie Hradecka por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/0.

Na final, as espanholas vão enfrentar a dupla formada pela suíça Martina Hingis e a indiana Sania Mirza, que mais cedo venceram as irmãs taiwanesas Hao-Ching e Yung-Jang Chan, por 6/4 e 6/2. Hings e Mirza são amplas favoritas em Cingapura, uma vez que venceram 10 torneios na temporada, incluindo Wimbledon e o US Open.