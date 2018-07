Após fechar ano antes do previsto, Serena Williams abrirá 2016 na Copa Hopman

Disparada na liderança do ranking mundial, a norte-americana anunciou, no início deste mês, que estava dando adeus às competições finais do ano para poder cuidar da sua saúde depois de ter sofrido com lesões ao longo deste ano. Assim, ela também se tornou o grande desfalque do Masters da WTA, competição que reunirá as oito melhores jogadoras do ano, a partir do próximo dia 26, em Cingapura.

Ela revelou que jogou lesionada na maior parte do ano e que até o seu coração deu sinais de cansaço durante a edição passada do US Open, em Nova York, onde acabou eliminada de forma surpreendente pela italiana Roberta Vinci nas semifinais.

Agora, porém, já exibiu animação ao projetar a sua temporada de 2016, depois de ter ajudado os Estados Unidos a alcançar a decisão da edição passada da Copa Hopman, no início deste ano. "Em 2016 eu quero jogar duplas na Austrália, então será realmente empolgante para mim estar lá, jogar algumas duplas e obter um pouco de experiência na Copa Hopman", disse a tenista de 34 anos, por meio de um comunicado divulgado pelos organizadores da competição.

Serena não joga desde quando foi eliminada por Vinci na semifinal do US Open, no mês passado, e depois disso acabou desistindo de dois torneios na China, assim como não irá ao Masters da WTA.