Após furar quali, Rogerinho leva virada de holandês no Torneio de Umag

Após furar o qualifying, o tenista brasileiro Rogério Dutra Silva não conseguiu ir longe na chave principal do Torneio de Umag, na Croácia. Nesta terça-feira, o número 1 do País foi eliminado de virada pelo holandês Robin Haase pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, no saibro da competição croata, de nível ATP 250.

+ Thiago Monteiro abre torneio sueco com vitória e encerra jejum na elite da ATP

+ Serena entra no Top 30 do ranking e Kerber sobe para 4º lugar após título

+ Após tetra em Wimbledon, Djokovic sobe 11 posições e volta ao Top 10 da ATP

Rogerinho, atual 138º do mundo, vinha de boas vitórias no qualifying, sobre o local Admir Kalender e o eslovaco Andrej Martin. Mas não conseguiu manter o ritmo em sua estreia na chave principal.

Num duelo equilibrado contra o 38º do ranking, o brasileiro começou melhor ao faturar uma quebra de saque e não ter seu serviço ameaçado no set inicial. Haase elevou seu nível de jogo na segunda parcial. Chegou a levar uma quebra, mas obteve duas e faturou o set, empatando o confronto.

No set decisivo, o equilíbrio foi ainda maior. Haase salvou três break points, mesmo número de Rogerinho. Mas o brasileiro não resistiu à pressão e acabou sofrendo a quebra decisiva no set e na partida, após 2h07min de duelo.

Fora da curta temporada de grama, Rogerinho vinha disputando torneios de nível Challenger, sobre o saibro nos últimos meses. Sua última participação em competições maiores foi Roland Garros, quando também furou o qualifying e perdeu na estreia na chave principal. Seu algoz foi o sérvio Novak Djokovic, campeão de Wimbledon, no domingo.

Na segunda rodada em Umag, que já equivale às oitavas de final, Haase vai enfrentar o vencedor do duelo entre o eslovaco Martin Klizan, que também veio do quali, e o chileno Nicolas Jarry.

Também avançou na estreia o canadense Felix Auger-Aliassime, uma das promessas do circuito. O tenista de 17 anos, atual 144º do mundo, superou Andrej Martin, que havia sido batido por Rogerinho no quali, mas entrou na chave com "lucky loser", pelo placar de 6/4 e 6/3. O próximo adversário de Auger-Aliassime será o russo Andrey Rublev, um dos destaques da nova geração.

Ainda nesta terça, o sérvio Dusan Lajovic bateu o georgiano Nikoloz Basilashvili por 7/5 e 6/2, enquanto o russo Evgeny Donskoy eliminou o italiano Paolo Lorenzi por 6/3 e 6/4. Lajovic será o rival de estreia do espanhol Albert Ramos-Viñolas, primeiro cabeça de chave do torneio. E Donskoy terá pela frente o bósnio Damir Dzumhur, segundo favorito da competição.