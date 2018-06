Após ganhar Roland Garros, Halep é recebida por 20 mil em Bucareste

Dois dias depois da decisão de Roland Garros, cerca de 20 mil pessoas foram às ruas de Bucareste nesta segunda-feira, 11, para aplaudir Simona Halep, que se tornou a primeira tenista romena a ganhar um título de Grand Slam após quatro décadas.

+ De virada, Halep brilha na final de Roland Garros e fatura 1º Grand Slam

+ Halep celebra fim do jejum: 'Não queria repetir os outros anos'

+ Halep mantém ponta e Stephens é a nova 4ª do ranking

Fãs se reuniram na enorme Arena Nacional, na capital do país, para receber Simona, que chegou com o troféu do Aberto da França. Mas quando a prefeita Gabriela Firea apareceu ao lado da tenista no palco, os aplausos se transformaram em vaias.

Gabriela respondeu afirmando que grupos políticos aliados ao bilionário húngaro-americano George Soros conspiraram para "colocar em risco o evento".

Simona, número 1 do mundo, venceu a americana Sloane Stephens por 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 6/4 e 6/1 - na final de Roland Garros, no último sábado, 9, para ganhar o seu primeiro título de Grand Slam depois de ser três vezes vice-campeã.

A tenista é a primeira romena a obter um título de Grand Slam desde que a sua treinadora, Virginia Ruzici, venceu o Aberto da França há 40 anos.