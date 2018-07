Após garantirem topo nas duplas, Soares e Murray caem na semi do ATP Finals

Um dia depois de terem garantido a liderança do ranking de duplas até o final desta temporada, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray acabaram sendo surpreendidos na semifinal do ATP Finals, neste sábado, em Londres. Eles foram derrotados pelo sul-africano Raven Klaasen e pelo norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 60 minutos.

O resultado foi decepcionante para Soares não só pela derrota em si, mas também porque ele tinha chances de terminar a temporada como líder do ranking individual de duplistas, mas o revés acabou com essa possibilidade. Hoje ele é o terceiro nesta listagem, logo atrás dos franceses Nicolas Mahut (líder) e Pierre-Hugues Herbert (vice-líder), que atuaram juntos neste ATP Finals e foram eliminados na primeira fase com três derrotas em três jogos.

Com o triunfo sobre Soares e Murray, Klaasen e Ram se credenciaram para lutar pelo título das duplas do ATP Finals neste domingo. Os seus adversários serão o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, que horas mais cedo bateram os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan por 6/1 e 6/4.

Cabeças de chave número 2 do torneio de duplas que reúne os melhores tenistas da temporada, Soares e Murray não tiveram uma noite feliz na O2 Arena neste sábado. Já no primeiro set, sofreram duas quebras de saque, não converteram o único break point que tiveram a favor e acabaram batidos por 6/1.

Já na segunda parcial, o brasileiro e o britânico até conseguiram uma quebra de serviço, mas viram seus adversários converterem mais dois break points e fecharem em 6/4 para liquidar o jogo.