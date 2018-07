Após interrupções, jogo de Teliana é adiado em Bucareste Teliana Pereira enfrentou uma maratona em sua estreia no Torneio de Bucareste, na Romênia. A número 1 do Brasil precisou ficar 3h03min em quadra nesta terça-feira, mas não conseguiu finalizar sua primeira partida no saibro romeno, contra a eslovaca Kristina Kucova. Além da longa duração, as duas tenistas sofreram com as duas interrupções do duelo.