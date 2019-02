Após jogar 1º torneio em 4 meses, Del Potro desiste de ir ao ATP 500 de Acapulco

Após ser eliminado do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, com uma derrota por 2 sets a 1 para o norte-americano Mackenzie McDonald, em jogo encerrado na madrugada deste sábado, o argentino Juan Martín del Potro anunciou a sua desistência do ATP 500 de Acapulco, que começa na próxima segunda-feira, no México.

O atual quarto tenista do ranking mundial retornou às competições nesta semana após ficar quatro meses sem jogar por causa de uma grave lesão no joelho, sofrida em outubro, em uma partida contra o croata Borna Coric pelo Masters 1000 de Xangai, na China.

Del Potro disse que está sofrendo com dores no joelho direito e, com isso, não poderá defender o título que conquistou no ano passado no torneio mexicano. "A Acapulco não vou ir porque isso também dependia de como eu iria estar aqui. A medida que eu ia avançando, menos chances eu tinha de ir a Acapulco e creio que isso é um pouco lógico", afirmou o argentino, se referindo ao fato de que as dores no joelho e a exigência física das partidas em sequência inviabilizaram a sua presença no México.

Cabeça de chave número 1 em Delray Beach, palco do ATP 250 realizado em quadras duras nos EUA, Del Potro superou o japonês Yoshihito Nishioka e o norte-americano Reilly Opelka em sets diretos em seus dois primeiros jogos na competição, mas acabou sendo eliminado por Mackenzie McDonald nas quartas de final.

O argentino lamentou o fato de não poder jogar em Acapulco, mas ressaltou que precisará usar a próxima semana para descansar e recuperar o seu joelho. "Tenho de ter precaução e escutar um pouco as mensagens que o meu corpo manda. Me dá muita pena não poder ir a Acapulco, mas muito mais pena me dá o nível que tenho hoje. Preciso recuperar o bom nível o quanto antes", enfatizou, lembrando que o problema físico o impediu de jogar na condição que gostaria em Delray Beach.