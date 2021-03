Após jogar em Doha, Federer desiste de torneio em Dubai e foca nos treinamentos

Após disputar duas partidas no ATP 250 de Doha, no Catar, que marcou a sua volta ao circuito profissional depois de mais de um ano parado por conta de duas cirurgias no joelho direito - a primeira em fevereiro de 2020 e a segunda em junho -, e um longo processo de recuperação, o tenista suíço Roger Federer anunciou que não vai mais participar do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na próxima semana.

Pouco depois de cair em três sets nas oitavas de final em Doha para o georgiano Nikoloz Basilashvili, na quinta-feira, Federer havia colocado em dúvida a sua participação nas quadras rápidas de Dubai. O suíço se queixou de dores no ombro depois do jogo e aproveitou para confirmar nas redes sociais a sua ausência na próxima semana para focar nos treinamentos.

"Foi ótimo estar de volta ao circuito. Amei cada minuto que joguei aqui em Doha. Muito obrigado à melhor e mais leal equipe, que me ajudou a chegar até aqui. Mas decidi que é melhor voltar a treinar e, por isso, estou me retirando do ATP de Dubai que acontece na próxima semana", escreveu Federer em seu perfil no Twitter.

Como Federer não irá jogar o Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, daqui a duas semanas, ele voltará às quadras de treino antes de definir o calendário. O veterano de 39 anos e atual número 6 do mundo deve disputar alguns torneios no saibro para ganhar ritmo, mas seu foco é a temporada de grama.