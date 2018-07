Após mais de 2 anos, Serena volta ao topo do ranking Após ser derrotada por Victoria Azarenka na final do Torneio de Doha, no último domingo, Serena Williams tomou oficialmente da bielo-russa, nesta segunda-feira, a liderança do ranking mundial do tênis feminino. A listagem da WTA foi atualizada pela entidade, depois de a norte-americana ter assegurado já na sexta-feira o seu retorno ao topo, quando avançou à semifinal da competição realizada no Catar.