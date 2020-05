Após mais de dois meses de confinamento, Nadal festeja ao jogar tênis de novo

O espanhol Rafael Nadal revelou sua alegria, nesta segunda-feira, ao voltar a jogar tênis, após mais de dois meses de confinamento por causa da pandemia do coronavírus. O número 2 do ranking mundial postou imagens e disse estar "muito feliz por jogar tênis novamente".

Em um vídeo transmitido pela Academia Rafa Nadal da Movistar, o vencedor de 19 torneios de Grand Slam apareceu em vários momentos de uma sessão de treinamentos ao lado do técnico Carlos Moyá.

Nadal também revelou sua satisfação pelo retorno de seus alunos aos treinos. "Sempre com a distância de segurança, sem contato físico e com todas as outras medidas de higiene obrigatórias", disse o jogador na gravação.

Nadal jogou sua última partida oficial em 1.º de março, quando ganhou o torneio de Acapulco, no México, ao vencer o norte-americano Taylor Fritz, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O início do surto da covid-19 fez o espanhol ter suspensa sua participação no torneio de Indian Wells, na Califórnia.