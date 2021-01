Após mal-estar e susto na Austrália, árbitro brasileiro do circuito de tênis passa bem

Principal árbitro de tênis do Brasil, Carlos Bernardes levou um susto nesta quarta-feira, em Melbourne, a poucos dias do início do Aberto da Austrália. O juiz de 53 anos, um dos mais importantes do circuito mundial, sofreu um princípio de enfarte. Ele passa bem, segundo confirmou a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), nesta quinta.

"Após dar entrada no hospital, em Melbourne, na quarta, temos o prazer de informar que o árbitro da ATP Carlos Bernardes está se recuperando bem", informou a ATP. A entidade fez questão de destacar que a internação não teve qualquer relação com suspeita de covid-19.

Bernardes sofreu o mal-estar e foi encaminhado ao hospital com dores no peito. Os médicos constataram que havia veias entupidas, mas não chegaram a recorrer a nenhum procedimento cirúrgico, como a colocação de stent. Apenas medicaram o brasileiro, que está melhor.

A previsão é de que o árbitro receba alta sábado. Com o mal-estar, fica em dúvida a participação do brasileiro no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, com início marcado para 8 de fevereiro. A competição estava agendada inicialmente para janeiro, mas acabou sendo adiada em razão da pandemia e das regras rígidas impostas pelo governo australiano.

Um dos árbitros mais prestigiados do circuito, Bernardes está acostumado a apitar partidas dos quatro torneios de Grand Slam, incluindo finais.