Após maratona, Mahut é campeão de duplas em Newport

Assim, ao superar essa maratona, provocada pelo atraso na programação, Mahut se tornou o primeiro tenista desde o norte-americano Dan Goldie em 1987 a ser campeão de simples e duplas do Torneio de Newport. No circuito da ATP, o feito havia sido alcançado pela última vez em fevereiro de 2012, pelo russo Mikhail Youzhny, no Torneio de Zagreb.

Ao todo, Mahut ficou 4 horas, 48 minutos e 34 segundos em quadra no domingo, com pequenos intervalos entre os três jogos em Newport. Ele começou o dia vencendo a semifinal de simples diante do norte-americano Michael Russel por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h03min06. Depois, encarou na sequência a final contra o australiano Lleyton Hewitt e ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3, em 2h19min52.

Para fechar o dia, ele Roger-Vasselin venceram os brasileiros Marcelo Demoliner e André Sá pela semifinal de duplas por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), em 1h23min36.

Com esse triunfo, Mahut passa a somar sete títulos de duplas na sua carreira em 12 finais disputadas. Já Roger-Vasselin está invicto em decisões, com quatro conquistas, todas neste ano, ao lado de Mahut e na França, nos Torneios de Metz, Marselha e Montpellier.

Pelo título de simples, Mahut ganhou 23 posições no ranking da ATP e agora ocupa a 52ª colocação. Já pela conquista de duplas, ele e Roger-Vasselin vão ganhar 250 pontos no ranking dos duplistas, além de uma premiação de US$ 25 mil.