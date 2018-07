Após 'maratona olímpica', Nadal bate Cuevas em estreia no Masters de Cincinnati

Depois de ter participado de uma verdadeira "maratona olímpica" na semana passada, quando esteve envolvido nas disputas de simples e duplas masculinas dos Jogos do Rio, das quais foi respectivamente quarto colocado e medalhista de ouro, Rafael Nadal estreou nesta quarta-feira com vitória no Masters 1000 de Cincinnati. O tenista espanhol derrotou o uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), já pela segunda rodada da competição norte-americana.

Cabeça de chave número 3 em Cincinnati, Nadal assim se credenciou para enfrentar nas oitavas de final o croata Borna Coric, que em outro duelo desta quarta surpreendeu o australiano Nick Kyrgios, 14º pré-classificado, com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 7/6 (8/6).

Atual quinto colocado do ranking mundial, o espanhol conquistou no Rio o segundo ouro olímpico de sua carreira ao faturar o torneio de duplas masculinas dos Jogos de 2016 ao lado do seu compatriota Marc López. Já na chave de simples do tênis da Olimpíada, ele acabou sendo derrotado pelo japonês Kei Nishikori no jogo que valeu a medalha de bronze, depois de ter sido batido também pelo argentino Juan Martín del Potro nas semifinais. Nos Jogos de Pequim, em 2008, Nadal foi campeão da chave de simples masculina.

Ou seja, Nadal teve uma semana intensa no Rio, onde atuou pela primeira vez desde maio, quando precisou abandonar o Grand Slam de Roland Garros por causa de uma lesão no punho. Já em Cincinnati, mesmo com o cansaço acumulado na capital carioca, ele estreou com uma vitória relativamente tranquila diante de Cuevas, hoje 19º colocado da ATP.

Sem ter o seu saque quebrado por nenhuma vez na partida, o espanhol converteu dois de cinco break points para liquidar o jogo em 1h30min. Entretanto, as duas quebras que obteve foram conquistadas no primeiro set e ele só conseguiu fechar a segunda parcial no tie-break.

OUTROS JOGOS - Outro cabeça de chave de destaque que estreou com vitória em jogo já encerrado nesta quarta-feira foi Milos Raonic. Quatro pré-classificado, o canadense superou o norte-americano John Isner por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5), para também ir às oitavas de final. O seu próximo adversário sairá do confronto entre o japonês Yuichi Sugita e o francês Nicolas Mahut, que também venceram seus duelos desta quarta.

O francês Jo-Wilfried Tsonga, sétimo cabeça de chave, também sofreu para vencer em sua estreia em Cincinnati nesta quarta, mas eliminou o tenista da casa Reilly Opelka por duplo 7/6, com 7/5 e 7/3 no tie-break. Assim, ele também foi às oitavas e medirá forças na próxima fase com o norte-americano Steve Johnson, que passou pelo francês Julien Benneteau, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/6 (7/5).

Outro francês que confirmou a sua condição de cabeça de chave nesta quarta-feira foi Gael Monfils. Nono pré-classificado, ele superou o cipriota Marcos Baghdatis por 7/5 e 6/0 para ir às oitavas de final. Já o belga David Goffin e o espanhol Feliciano López não justificaram a condição de respectivos 11º e 16º tenistas na lista de favoritos. O primeiro deles caiu diante do australiano Bernard Tomic e o segundo foi derrotado pelo búlgaro Grigor Dimitrov, em ambas ocasiões por 2 sets a 1.

Em jogo válidos ainda pela primeira rodada realizados nesta quarta-feira, que estavam atrasados por causa da chuva que atrapalhou a programação de terça em Cincinnati, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Juan Monaco estrearam com vitória. O primeiro passou pelo checo Jiri Vesely por 2 sets a 1, enquanto o segundo derrotou o croata Ivo Karlovic por 2 a 0.