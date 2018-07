Após Nadal, Rio Open confirma David Ferrer para edição 2015

Após anunciar Rafael Nadal, a organização do Rio Open confirmou o retorno de outro espanhol para 2015. Trata-se do experiente David Ferrer, semifinalista na edição deste ano e atual número 10 do ranking. A volta de Ferrer, ex-Top 3, faz parte dos planos do diretor da competição, Luiz Carvalho, em trazer ao menos 5 tenistas do Top 20 do circuito da ATP para o Rio.

"É uma satisfação enorme ter o Ferrer de volta no Rio Open. Já é nossa segunda grande estrela confirmada, ao lado do Nadal. É um vice-campeão de Roland Garros e que está entre os 10 melhores do mundo desde 2010. Sem dúvida ele é um dos maiores exemplos de longevidade, garra e superação", disse Carvalho.

Neste ano, Ferrer foi até as semifinais do Rio Open, torneio de nível ATP 500 no masculino. Ele foi o responsável pela eliminação de Thomaz Bellucci, maior esperança do Brasil na chave de simples, e caiu na semifinal diante do ucraniano Alexandr Dolgopolov - Nadal venceu o tenista da Ucrânia na decisão.

"Estou muito ansioso para retornar ao Rio Open no ano que vem. Este torneio é extremamente bem organizado, o Rio de Janeiro é lindo, e a atmosfera criada pelo público faz do Rio Open um dos torneios mais memoráveis do ano pra mim", declarou Ferrer, através da assessoria do torneio.

Ferrer é conhecido por ser um dos tenistas mais resistentes do circuito. Mesmo sem impressionar pela técnica, acumulou 21 títulos no circuito profissional, em 46 finais. Sua maior conquista foi o Masters 1000 de Paris, em 2012. No ano seguinte, foi vice-campeão em Roland Garros, derrotado por Nadal. Na temporada 2014, porém, o tenista de 32 anos caiu de rendimento. Conquistou apenas um título e caiu para o 10º lugar do ranking.