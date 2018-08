Após nova virada, Wawrinka vai encarar Nadal nas oitavas no Canadá

Stan Wawrinka será o segundo adversário de Rafael Nadal no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Hoje apenas o número 195 do mundo, o suíço precisou de uma virada para superar, no fim da noite de quarta-feira, o húngaro Marton Fucsovics, o 51º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (10/8), em 2 horas e 43 minutos.

O triunfo de Wawrinka sobre o tenista da Hungria foi semelhante ao seu jogo de estreia no evento canadense, pois naquela oportunidade conseguiu a uma virada depois de perder o primeiro set por 6/1 para o australiano Nick Kyrgios. Dessa vez, então, precisou salvar quatro match points e iniciou a parcial decisiva perdendo por 3/0.

Nesta quinta-feira, Wawrinka vai enfrentar o espanhol Rafael Nadal nas oitavas de final do Masters 1000 canadense, em partida prevista para iniciar às 21 horas (de Brasília). E o número 1 do mundo tem larga vantagem no retrospecto, de 16 a 3, tendo superado o rival no último encontro, na final da edição de 2017 de Roland Garros.

Também na noite de quarta em Toronto, o alemão Alexander Zverev iniciou sem sustos a defesa do título conquistado em 2017. O número 3 do mundo, que no fim de semana foi campeão do Torneio de Washington, derrotou o norte-americano Bradley Klahn, o 116º colocado no ranking, por 2 sets a 0 com duplo 6/4, em 1 hora e 16 minutos.

Zverev conseguiu uma quebra de saque em cada parcial e agora duelará com o russo Daniil Medvedev, número 68 do mundo, que bateu o canadense Felix Auger-Aliassime por 3/6, 6/4 e 7/6 (9/7). O tenista da Alemanha está em vantagem de 3 a 0 no confronto direto.