Após novo título, Serena amplia vantagem no ranking

NOVA YORK - Serena Williams tem feito uma temporada incrível. No domingo, ela conquistou seu oitavo título apenas em 2013 - e o 54º na carreira -, ao ser campeã em Toronto, no Canadá. Assim, ampliou ainda mais a sua já enorme vantagem na liderança do ranking mundial do tênis feminino, após a atualização semanal feita nesta segunda-feira pela WTA.

Numa temporada em que já contabiliza 56 vitórias em 59 jogos disputados, a tenista norte-americana de 31 anos já foi campeã em Brisbane, Miami, Charleston, Madri, Roma, Roland Garros, Bastad e agora Toronto. Assim, chegou nesta segunda-feira aos 11.920 pontos na liderança do ranking, posto que voltou a ocupar desde fevereiro.

Com isso, Serena abriu nesta semana mais 675 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a bielo-russa Victoria Azarenka, atingindo agora uma diferença de 3.115 pontos (11.920 a 8.805). Para ajudar a norte-americana, sua principal adversária no ranking não disputou o Torneio de Toronto, porque estava com dores nas costas.

Terceira colocada, a russa Maria Sharapova soma 8.765 pontos e também não esteve na disputa em Toronto. Já a polonesa Agnieszka Radwanska, eliminada por Serena na semifinal do torneio canadense, permanece na quarta posição do ranking, ainda sendo seguida pela chinesa Na Li e pela italiana Sara Errani na lista da WTA.

Assim, a principal mudança no Top 10 foi a ascensão da francesa Marion Bartoli, que subiu para o sétimo lugar mesmo tendo sido eliminada nas oitavas de final em Toronto. Para isso, ela contou com a queda da checa Petra Kvitova, que perdeu duas posições e está na nona colocação, agora atrás também da alemã Angelique Kerber.

Sem jogar na semana passada no circuito da WTA, a brasileira Teliana Pereira também caiu no ranking mundial. Ela perdeu duas posições e aparece agora em 104º lugar, com 654 pontos somados, ainda como a principal tenista do Brasil na atualidade - a segunda melhor representante do País é Paula Gonçalves, apenas na 266ª colocação.

LISTA DAS 20 MELHORES DO RANKING:

1) Serena Williams (EUA) - 11.920 pontos

2) Victoria Azarenka (Bielo-Rússia) - 8.805 pontos

3) Maria Sharapova (Rússia) - 8.765 pontos

4) Agnieszka Radwanska (Polônia) - 6.335 pontos

5) Na Li (China) - 5.330 pontos

6) Sara Errani (Itália) - 5.125 pontos

7) Marion Bartoli (França) - 4.365 pontos

8) Angelique Kerber (Alemanha) - 3.915 pontos

9) Petra Kvitova (República Checa) - 3.710 pontos

10) Caroline Wozniacki (Dinamarca) - 3.465 pontos

11) Samantha Stosur (Austrália) - 3.310 pontos

12) Roberta Vinci (Itália) - 3.120 pontos

13) Kirsten Flipkens (Bélgica) - 2.961 pontos

14) Ana Ivanovic (Sérvia) - 2.940 pontos

15) Jelena Jankovic (Sérvia) - 2.930 pontos

16) Maria Kirilenko (Rússia) - 2.870 pontos

17) Sloane Stephens (EUA) - 2.865 pontos

18) Sabine Lisicki (Alemanha) - 2.556 pontos

19) Dominika Cibulkova (Eslováquia) - 2.400 pontos

20) Carla Suarez Navarro (Espanha) - 2.375 pontos

104) Teliana Pereira (Brasil) - 654 pontos