Bellucci perde jogo e chance de encarar Djokovic

Depois de seguidas paralisações provocadas pela chuva, Thomaz Bellucci acabou sendo derrotado pelo norte-americano Sam Querrey nesta quinta-feira, na continuidade da partida iniciada na última quarta, e deu adeus à chave de simples de Wimbledon. O brasileiro caiu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2, em confronto válido pela segunda rodada do Grand Slam realizado em Londres.

Na quarta-feira, o duelo foi interrompido quando o tenista número 1 do Brasil e 62 do mundo perdia o segundo set por 5/2. E, na sequência do embate, Querrey fez valer a sua condição de 28º cabeça de chave e 41º colocado da ATP para liquidar a partida, cujo tempo total foi de apenas 1h35min.

Mais eficiente no rápido jogo proporcionado pela quadra de grama, o norte-americano foi superior ao aproveitar cinco de 12 chances de quebrar o saque do brasileiro, que só conseguiu converter um de cinco break points e ainda cometeu 31 erros não-forçados, contra apenas 16 de seu rival. Para Bellucci, a derrota também lhe custou a perda da chance de poder voltar a encarar Novak Djokovic, líder do ranking mundial e atual bicampeão de Wimbledon. Na última quarta, o sérvio se garantiu na terceira rodada ao bater o francês Adrian Mannarino com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/5) e agora terá Querrey pela frente.

Neste ano, quando sofreu a sua sexta derrota em seis jogos contra Djokovic, o brasileiro chegou a aplicar um surpreendente "pneu" (6/0) em duelo válido pelo Masters 1000 de Roma, no qual o sérvio acabou ganhando de virada por 2 sets a 1. Caso passasse por Querrey, Bellucci também teria a sua primeira chance de enfrentar o número 1 do mundo na grama, após quatro embates no saibro e dois em quadras duras.

Essa foi, por sinal, a segunda derrota de Bellucci em dois jogos com Querrey, que anteriormente havia levado a melhor sobre o brasileiro em confronto válido pela Copa Davis, em 2013, quando também caiu em sets diretos.

OUTROS JOGOS

Outro norte-americano que confirmou favoritismo nesta quinta-feira foi John Isner. Décimo oitavo cabeça de chave, ele derrotou o cipriota Marcos Baghdatis por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 7/6 (7/5) e 6/3, em jogo válido ainda pela primeira rodada de Wimbledon, que teve sua programação atrapalhada pela chuva nos dois dias anteriores. Assim, Isner se credenciou para encarar na próxima fase o australiano Matthew Barton, que em outro duelo finalizado nesta quinta superou o francês Albano Olivetti por 3 sets a 2, com 6/7 (7/9), 7/6 (7/5), 6/3, 6/7 (5/7) e 14/12.

RIVAL DE FEDERER DEFINIDO

Outro que avançou à terceira rodada em partida já encerrada no dia foi o britânico Daniel Evans, que eliminou o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 30º cabeça de chave, com parciais de 7/6 (8/6), 6/4 e 6/1, e será o próximo adversário de Roger Federer, sete vezes campeão em Wimbledon. Na última quarta, o suíço avançou ao passar pelo britânico Marcus Willis por 3 sets a 0. Já o espanhol Roberto Bautista Agut nem precisou entrar em quadra para justificar a condição de 14º cabeça de chave na segunda rodada em Londres. Ele contou com a desistência do casaque Mikhail Kukushkin e agora espera pela definição do seu próximo rival, que sairá do duelo entre o australiano Bernard Tomic e o macedônio Radu Albot, também programado para acontecer nesta quinta.

Em duelo válidos ainda pela primeira rodada, o russo Mikhail Youzhny, o francês Lucas Pouille, o norte-americano Donald Young e o italiano Fabio Fognini também venceram em partidas já encerradas da extensa programação do dia em Wimbledon.