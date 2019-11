Após passar por exames, Nadal viaja a Londres e defenderá número 1 no ATP Finals

Novamente no posto de número 1 do mundo ao ultrapassar o sérvio Novak Djokovic na atualização do ranking da ATP na segunda-feira, Rafael Nadal anunciou nesta terça que viajará para Londres para a disputa do ATP Finals, que começará neste sábado com a participação dos oito melhores tenistas da temporada de 2019. Depois de realizar uma ressonância, o espanhol viu que a lesão muscular no abdome sofrida no aquecimento antes da semifinal do Masters 1000 de Paris não é tão grave.

"Ontem (segunda-feira) fiz uma tomografia em Mallorca (Espanha) e, apesar de ter um pequeno estiramento no meu abdome, viajarei a Londres", disse o número 1 do mundo em um comunicado publicado em sua conta oficial de Twitter nesta terça. "Na quinta-feira ou na sexta, começarei a treinar meu saque, e minha meta é conseguir disputar o ATP Finals em Londres. Agradeço a vocês pelo apoio".

Nadal viajará para Londres junto com seu treinador Carlos Moyá nesta quarta-feira, conforme planejado anteriormente, e com o objetivo de conquistar o único grande título que ainda não tem em seu currículo.

Esta é a 15.ª vez consecutiva que o espanhol se classifica para o ATP Finals, mas em seis delas Nadal se viu forçado a desistir da competição e desta vez não queria mais uma vez perder o evento. Seu melhor resultado foram as finais de 2010 e 2013, quando o evento já havia se mudado para Londres, onde é realizado de 2009 até este ano, já que em 2020 mudará para Turim, na Itália.

Com a presença garantida no torneio que reúne os oito melhores da temporada, o atual número 1 do mundo poderá defender em quadra a sua liderança no ranking. Ele entra na Arena O2 com 640 pontos de vantagem sobre Djokovic, que não depende apenas de si mesmo para desbancar Nadal.