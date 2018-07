Após pausa de um mês, checa Kvitova jogará semi da Fed Cup

A pausa de pouco mais de um mês que Petra Kvitova tirou do tênis chegará ao fim na próxima semana. Nesta quarta-feira, a número 4 do mundo teve o seu nome confirmado na equipe da atual campeã República Checa para o duelo com a França pelas semifinais da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis.

Após cair nas quartas de final do Torneio de Doha, Kvitova decidiu não jogar em Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos, para descansar. Agora, porém, ela voltará às quadras para defender a equipe da República Checa, que também contará com Karolina Pliskova, Lucie Safarova e Barbora Strycova.

O duelo entre França e República Checa será disputado nos dias 18 e 19 de abril em quadra coberta em Ostrava. E as checas tentarão quebrar um tabu, pois perderam os três encontros com a França desde que o seu país se tornou uma nação independente em 1993.

Com Kvitova na equipe, a República Checa vem dominando a Fed Cup, tendo faturado títulos em três das últimas quatro edições do torneio. O último deles foi assegurado no ano passado, em novembro, na decisão contra a Alemanha, disputada em Praga.