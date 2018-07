Após perder invencibilidade em Madri, Serena estreia com vitória fácil em Roma Depois de sofrer a sua primeira derrota nesta temporada nas semifinais de Madri, na semana passada, Serena Williams estreou com vitória fácil no Torneio de Roma, nesta terça-feira, ao vencer a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.