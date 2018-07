Após polêmica, ATP veta saibro azul na temporada 2013 Um mês depois da polêmica no Masters 1000 de Madri, a ATP decidiu vetar o criticado saibro azul, considerado muito escorregadio pelos principais tenistas do circuito, incluindo Novak Djokovic e Rafael Nadal. A decisão vale para todos os torneios do circuito ATP na temporada 2013.