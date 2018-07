Após polêmica, Rafael Nadal é submetido a exame antidoping

MADRI - A polêmica que envolve o canal de TV francesa Canal Plus e os esportistas espanhóis ganhou um novo capítulo neste sábado. Pelo Twitter, o tenista Rafael Nadal revelou que foi surpreendido às 8h30 da manhã por um exame antidoping surpresa, que, segundo ele, "era de se esperar" depois da acusação de doping feita pelos franceses.

"Oito e meia da manhã. Acabou de passar por um controle antidoping surpresa. Era de se esperar depois de tudo. Mas fico feliz que seja assim", postou o espanhol, em sua conta na rede de social Twitter.

Nos últimos dias, o Canal Plus veiculou comerciais polêmicos. O primeiro deles sugere que o tenista, conhecido pelo bom preparo físico, faça uso de doping no circuito profissional. O vídeo se encerra com uma acusação gratuita: "Atletas espanhóis, eles não vencem por acaso"

O viés ofensivo contra todos os atletas espanhóis ficou mais evidente no segundo comercial. Uma fila de esportistas, caracterizados como Nadal, o goleiro Casillas e um jogador de basquete, assina uma petição favorável ao ciclista Alberto Contador, suspenso por dois anos na segunda-feira por conta de doping. Ao invés de canetas, os atletas utilizam agulhas para assinar o documento.

A polêmica envolve não apenas Nadal, mas também esportistas de diversas modalidades. Até o governo espanhol se pronunciou criticando a campanha francesa, classificada pelo ministro da Educação, Cultura e Esporte como "intolerável" e "desprovida de espírito esportivo".