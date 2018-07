Após quartas em Hamburgo, Monteiro sobe 27 lugares e fica perto do Top 100 da ATP

Após surpreender ao avançar às quartas de final do Torneio de Hamburgo, ATP 500 disputado em quadras de saibro na semana passada, o brasileiro Thiago Monteiro saltou 27 posições no ranking masculino mundial do tênis e passou a ocupar o 119º lugar na classificação geral.

O cearense ficou a apenas uma vitória na competição alemã de ingressar no Top 100 da ATP, no qual ele já chegou a figurar como 74º tenista do mundo em fevereiro do ano passado. Com esta ascensão expressiva no ranking, atualizado nesta segunda-feira, Monteiro se consolidou também como número 1 do Brasil.

O segundo jogador do País mais bem posicionado na listagem é Rogério Dutra Silva, que subiu quatro postos e agora está em 146º no geral. Guilherme Clezar, outro único brasileiro no Top 200, também evoluiu ao saltar da 192ª para a 186ª colocação.

Já Thomaz Bellucci caiu de 266º para 267º lugar e ainda corre o risco de deixar o Top 300 nesta semana, quando estreará justamente nesta segunda-feira contra o italiano Gianluca Mager no Challenger de Sopot, da Polônia, palco do torneio realizado em piso de saibro onde o ex-número 1 do Brasil defende 45 pontos no ranking.

No Top 10 da listagem da ATP, por sua vez, não houve alterações de posições. O espanhol Rafael Nadal segue tranquilo na liderança, com 9.310 pontos, enquanto o suíço Roger Federer é o segundo colocado, com 7.080, e também com boa vantagem sobre o alemão Alexander Zverev, terceiro, com 5.665.

Já o norte-americano John Isner se manteve com os mesmos 3.490 pontos que possuía na semana passada, em nono lugar, ao defender com sucesso o título do Torneio de Atlanta, onde faturou um pentacampeonato no último domingo com seu quinto troféu em seis anos no ATP 250 realizado nos Estados Unidos.

O também norte-americano Jack Sock galgou um posto nesta segunda-feira e ficou em 14º, ultrapassando o italiano Fabio Fognini. Ambos têm 2.030 pontos, mas o tenista dos Estados Unidos está em vantagem nos critérios de desempate.

Logo abaixo destes dois passou a figurar o espanhol Roberto Bautista Agut, que também subiu um lugar após ser vice-campeão do Torneio de Gstaad, na Suíça, onde o italiano Matteo Berrettini ficou com o título e subiu 30 posições na ATP para assumir o 54º lugar, a melhor de sua carreira.

Surpreendente campeão do Torneio de Hamburgo, o georgiano Nikoloz Basilashvili se destacou como protagonista da maior ascensão no Top 100 nesta segunda-feira. Ele subiu 46 lugares, assumiu a 35ª posição e entrou no grupo dos 50 mais bem colocados pela primeira vez.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 9.310 pontos

2) Roger Federer (SUI), 7.080

3) Alexander Zverev (ALE), 5.665

4) Juan Martín Del Potro (ARG), 5.395

5) Kevin Anderson (AFS), 4.655

6) Grigor Dimitrov (BUL), 4.610

7) Marin Cilic (CRO), 3.905

8) Dominic Thiem (AUT), 3.665

9) John Isner (EUA), 3.490

10) Novak Djokovic (SER), 3.355

11) David Goffin (BEL), 3.120

12) Diego Schwartzman (ARG), 2.470

13) Pablo Carreño Busta (ESP), 2.290

14) Jack Sock (EUA), 2.030

15) Fabio Fognini (ITA), 2.030

16) Roberto Bautista Agut (ESP), 2.000

17) Nick Kyrgios (AUS), 1.980

18) Kyle Edmund (GBR), 1.950

19) Lucas Pouille (FRA), 1.835

20) Kei Nishikori (JAP), 1.800

119) Thiago Monteiro (BRA), 475

146) Rogério Dutra Silva (BRA), 386

186) Guilherme Cleza (BRA), 306

267) Thomaz Bellucci (BRA), 200