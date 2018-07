Após redução de pena por doping, Sharapova fará jogo de exibição na segunda-feira

A suspensão por doping de Maria Sharapova só se encerrará no fim de abril de 2017, mas a russa voltará às quadras nos próximos dias. Nesta quarta-feira (5), os organizadores do World Team Tennis Smash Hits anunciaram a participação da estrela no evento na próximas semana em Las Vegas.

A WTT confirmou a presença de Sharapova no evento de caridade, organizado por Billie Jean King e Elton John, que será realizado na próxima segunda-feira no Caesars Palace. Os valores arrecadados serão destinados para a Elton John AIDS Foundation.

"Estou realmente animada para voltar às quadras por uma grande causa" e "ansiosa para um grande noite de tênis", afirmou Sharapova, que se juntará a uma escalação que conta com John McEnroe, Andy Roddick, Martina Navratilova, Mardy Fish, Mark Pilippoussis e Liezel Huber.

Após testar positivo em um exame antidoping em janeiro para Meldonium, durante o Aberto da Austrália, Sharapova foi suspensa inicialmente por dois anos pela Federação Internacional de Tênis.

A russa recorreu à Corte Arbitral do Esporte contra a punição e viu o tribunal reduzi-la para 15 meses na última terça-feira. Agora, na próxima segunda, dará um aperitivo aos fãs do tênis sobre o que eles poderão voltar a ver nas quadras por competições oficiais só em abril de 2017.