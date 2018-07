Após revés em Mônaco, Nadal mira reação em Barcelona Rafael Nadal não se abala pelo fim do reinado no Masters 1000 de Montecarlo. Após perder a final de domingo, encerrando uma sequência de oito títulos consecutivos, o espanhol já projeta uma reação no saibro do ATP 500 de Barcelona, no qual acumula sete troféus.