Após se lesionar em vitória, Azarenka deixa Wimbledon

Atual vice-líder do ranking mundial e segunda cabeça de chave da tradicional competição realizada em Londres, Azarenka se machucou no início do segundo set do confronto que travou com a portuguesa Maria João Koehler, batida por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Azarenka sofreu uma forte torção perto da linha de base da quadra e desabou na grama, na qual ficou segurando o joelho direito e chegou a soluçar de dor. Ela recebeu atendimento médico e voltou para o jogo, mas passou a se movimentar de forma cautelosa e depois da partida disse que temia pela gravidade de sua lesão.

E, nesta quarta, minutos antes do duelo que faria contra Pennetta, a tenista da Bielo-Rússia resolveu não entrar em quadra. Com isso, a italiana avançou à terceira rodada de Wimbledon sem precisar jogar e, descansada, terá pela frente na próxima fase a francesa Alize Cornet, que em um dos primeiros confrontos do dia derrotou a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2.

Azarenka foi semifinalista das duas edições de Wimbledon e ganhou duas vezes o Aberto da Austrália, sendo que era considerada uma das tenistas capazes de desbancar o favoritismo da norte-americana Serena Williams, atual campeã do Grand Slam inglês e atual líder do ranking mundial.

Em outros dois jogos já encerrados nesta quarta em Wimbledon, a espanhola Carla Suarez Navarro e a porto-riquenha Monica Puig garantiram vaga na terceira rodada. A primeira delas avançou ao bater a croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3. Já a tenista de Porto Rico passou pela espanhola Silvia Soler-Espinosa, também por 2 a 1, com 6/2, 5/7 e 6/4.