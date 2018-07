Após semana pouco movimentada, Thiago Monteiro e Rogerinho sobem no ranking

A ATP divulgou nesta segunda-feira mais uma atualização semanal de seu ranking. E nele, poucas movimentações. Depois de uma semana sem a disputa de torneios importantes, não houve qualquer alteração de posição entre os 40 primeiros colocados da lista.

Com isso, o destaque ficou por conta dos brasileiros. Se Thomaz Bellucci manteve a 62.ª colocação, com 771 pontos, Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva subiram, mesmo sem a participação em nenhum torneio no período. Thiago subiu de 87.º para 84.º, com 674 pontos, enquanto Rogerinho chegou a 575, foi de 106.º para 103.º e ficou à beira do Top 100.

A primeira colocação da lista continua nas mãos de Andy Murray, que soma 11.185 pontos e está no topo pela segunda semana consecutiva. Ex-número 1, o sérvio Novak Djokovic aparece logo na sequência, com 10.780. Bem atrás, o suíço Stan Wawrinka é o terceiro, com 5.115. O canadense Milos Raonic e o japonês Kei Nishikori completam os cinco primeiros.

Se esta atualização do ranking não trouxe qualquer alteração nos primeiros lugares, a tendência é que isto não se repita na próxima. Isso porque os oito melhores tenistas da temporada disputam nesta semana o ATP Finals, em Londres, que dá 1.000 pontos ao vencedor.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1º - Andy Murray (GBR), 11.185 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 10.780

3º - Stan Wawrinka (SUI), 5.115

4º - Milos Raonic (CAN), 5.050

5º - Kei Nishikori (JAP), 4.705

6º - Gael Monfils (FRA), 3.625

7º - Marin Cilic (CRO), 3.450

8º - Rafael Nadal (ESP), 3.300

9º - Dominic Thiem (AUT), 3.215

10º - Tomas Berdych (RCH), 3.060

11º - David Goffin (BEL), 2.780

12º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.550

13º - Nick Kyrgios (AUS), 2.460

14º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.350

15º - Lucas Pouille (FRA), 2.156

16º - Roger Federer (SUI), 2.130

17º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.035

18º - Richard Gasquet (FRA), 1.885

19º - John Isner (EUA), 1.850

20º - Ivo Karlovic (CRO), 1.795

62º - Thomaz Bellucci (BRA), 771

84º - Thiago Monteiro (BRA), 674

103º - Rogério Dutra Silva (BRA), 575

123º - João Souza (BRA), 491